La positività mi è stata riscontrata due sabati fa. È probabile che abbia contratto il virus alla Tirreno-Adriatico e vi assicuro che questo virus non è una passeggiata. Ho avuto per due giorni febbre alta e dolori da tutte le parti come se avessi fatto due tappe dolomitiche consecutive. La respirazione non era delle migliori, respiro corto e affannato per due giorni. Ora sto meglio, sabato ho fatto il tampone che è risultato negativo, ieri mattina ne ho fatto un altro. Se sarà tutto ok, posso risalire in bicicletta, ma purtroppo per me non c'è spazio per il Giro d'Italia. Mi spiace per Elia Viviani, molto. Mi spiace per la squadra, ma come si dice in questi casi? La salute è in cima a tutto. [Fabio Sabatini a Tuttobici]