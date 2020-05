Eurosport e GCN presentano il Giro d'Italia Classics: un viaggio nei ricordi della Corsa Rosa

Vincenzo Nibali celebrates winning stage 19 in 2016

Da sabato 9 a domenica 31 maggio, nei giorni che sarebbero stati del prossimo Giro, Eurosport e Global Cycling Network ripropongono le tappe più belle delle ultime edizioni, dai trionfi in maglia rosa di Nibali all’ultima impresa di Chris Froome. Novanta minuti di live-show giornaliero alle 15:30 su Eurosport 1 ed Eurosport Player dedicato alle grandi pagine moderne del Giro d’Italia.

La passione per la maglia rosa ha scritto pagine indelebili di storia del ciclismo e in questi giorni il pensiero torna alle grandi imprese sportive. Per questo Global Cycling Network (GCN) ed Eurosport sono lieti di presentare Giro d'Italia Classics: un programma condiviso di live-show e canali interattivi dedicato al Giro d'Italia nel ricordo dei suoi ultimi traguardi di gloria. Appuntamento ogni giorno, da sabato 9 a domenica 31 maggio alle 15:30 su Eurosport 1 ed Eurosport Player.

Giro d'Italia Classics inizia sabato 9 maggio con la prima di 21 celebri tappe - data che sarebbe stata della grande partenza da Budapest - verso l’impresa di Vincenzo Nibali in maglia rosa sotto la neve delle Tre Cime di Lavaredo o il memorabile attacco di Chris Froome sul Colle delle Finestre, quando nel 2018 trionfò a Bardonecchia con un’azione per sempre scolpita nel ricordo collettivo.

Giorni di ciclismo senza tempo e rivissuti grazie a Eurosport e GCN nell’attesa di poter raccontare nuove imprese in diretta. Successi recenti e ricommentati da un panel di esperti su GCN ed Eurosport: 90 minuti quotidiani di highlights, ricordi, dibattiti, analisi, quiz e sondaggi tra fughe vincenti, furiose volate e grandi salite.

Con una media interattiva di 10 milioni di utenti al mese, GCN è una piattaforma digital di contenuti premium dedicati esclusivamente al mondo del ciclismo, partner ideale di Eurosport per un coinvolgimento del pubblico a livello globale.

Fra i grandi appuntamenti del Giro d’Italia Classics, dal 9 maggio alle 15:30 su Eurosport 1 ed Eurosport Player:

·Day 1, Sabato 9 maggio: Luca Paolini vince la 3ª tappa del Giro 2013 a Marina di Ascea

·Day 3, Lunedì 11: Vincenzo Nibali vince la 20ª tappa del Giro 2013 alle Tre Cime di Lavaredo.

·Day 6, Giovedì 14: Esteban Chaves vince la 14ª tappa del Giro 2016 a Corvara.

·Day 9, Domenica 17: Fabio Aru vince la 20a tappa del Giro 2015 a Sestriere.

·Day 11, Mercoledì 20: Vincenzo Nibali vince la 19ª tappa del Giro 2016 a Risoul.

·Day 13, Venerdì 22: Nairo Quintana vince la 9ª tappa del Giro 2017 sul Blockhaus.

·Day 20, Sabato 30: Giulio Ciccone vince la 16ª tappa del Giro 2019 a Ponte di Legno.

