Si parte subito con i favoriti di questa crono, e Campenaerts fa segnare il primo tempo di riferimento con un 17'48'' per completare i 15,7 km da Cernusco sul Naviglio a Milano. Gli altri sono tutti dietro: 12'' per Cerny, 12'' anche per Chad Haga e 34'' per Dowsett. Arriva però il Campione del mondo in carica che brucia tutti come al suo solito: 17'16'' per Filippo Ganna che migliora di 32'' il tempo di Campenaerts. Tocca a Rohan Dennis, il vero rivale dell'italiano, ma l'australiano paga le fatiche delle ultime salite (dove ha piazzato record su record) e conclude la sua crono con un ritardo di 32'' dal suo compagno di squadra.

Cominciano a partire i migliori della classifica, con i vari Pozzovivo, Nibali e Fuglsang. C'è molta fatica e in qualche modo i tre riescono a finire il loro Giro d'Italia conservando le posizioni di partenza: Nibali chiude 7°, mancando il 12° podio in carriera in un Grande Giro (ma questo lo si sapeva già da qualche giorno). Chi fa un'ottima cronometro è invece João Almeida che chiude 4° dietro agli specialisti Ganna, Campenaerts e Dennis, riuscendo così a scavalcare Pello Bilbao per il 4° posto in classifica. Kelderman conferma il podio, poi è sfida tra Geoghegan Hart e Hindley. I due avevano lo stesso tempo prima della crono, ma si vede subito che il britannico ha qualcosa in più. A 6 km dal traguardo il corridore della Ineos ha già 20'' di vantaggio sul rivale che continua a spingere un rapporto troppo agile per stare al passo. Al traguardo saranno 39 i secondi di vantaggio per Geoghegan Hart che vince così il Giro d'Italia. La Ineos Grenadiers si era presentata per vincere con Geraint Thomas, ha chiuso con 7 vittorie di tappa e la maglia rosa di Geoghegan Hart. Un bilancio comunque molto positivo.