Ciclismo

"Giro 360", tappa 1: Top Ganna in Rosa festeggia, Lopez saluta

Il Giro d’Italia si apre col botto con la vittoria del Campione del Mondo Filippo Ganna che si prende a Palermo la crono d’apertura. A Ganna anche la prima Maglia Rosa e per l’azzurro è anche record chiudendo a 58,831, velocità media più alta in una crono al Giro. Non sono mancati colpi di scena con Lopez che già saluta l’Italia e grandi distacchi tra i Big.

