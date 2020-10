Ciclismo

"Giro 360", tappa 17: Saudaji a Campiglio in vista dello Stelvio

Prima tappa dolomitica ma in gruppo non succede niente. A Madonna di Campiglio vince Ben O’ Connor che ritenta dopo il secondo posto di Piancavallo e si prende le prime Dolomiti. In gruppo maglia rosa tutti si attendono e non cambia nulla a livello di classifica generale ma arriverà lo Stelvio e forse si deciderà il Giro.

