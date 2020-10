Ciclismo

"Giro 360", tappa 19: proteste, maltempo e tagli, caos al Giro

Sono bastati 8km per convincere il gruppo a chiedere la neutralizzazione della 19a tappa del Giro d’Italia, così da Morbegno la partenza è stata spostata ad Abbiategrasso per 124 km di tappa fino ad Asti. Una frazione caratterizzata da una fuga e da confusione anche in gara: Sagan fa rialzare la Bora-Hansgrohe e non ci sarà volata. Alla fine vince Cerny ma il suo successo passa in secondo piano...

00:06:10, 1046 Visualizzazioni, un' ora fa