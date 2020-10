Ciclismo

"Giro 360", tappa 2: Ulissi vittoria, Ganna rosa e l’Italia fa baldoria

Dopo l’esordio vincente di Filippo Ganna, Diego Ulissi tiene la vittoria in Italia trionfando ad Agrigento e cogliendo il 7° sigillo sulle strade del Giro. Un giornata ancora sfortunata per l’Astana che perde Vlasov per problemi intestinali un giorno dopo il saluto di Lopez. Domani si sale sull’Etna e si scaldano i motori dei Big di classifica…

