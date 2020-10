Ciclismo

"Giro 360", tappa 20: Geoghegan Hart-Hindley, decide la crono

Mai successo al Giro d’Italia che la maglia rosa si decidesse in una cronometro all’ultimo giorno con due corridori allo stesso tempo eppure, in un anno strano, così sarà. La crono di Milano sceglierà il vincitore del Giro 103 tra Tao Geoghegan Hart e Jai Hindley. Il primo ha vinto sul Sestriere, il secondo ha la rosa per una manciata di secondi: che grande duello ci aspetta!

00:07:10, 816 Visualizzazioni, 2 ore fa