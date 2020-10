Ciclismo

"Giro 360", tappa 3: crisi Thomas e Yates, l’Etna premia Caicedo

L’Etna detta la sua legge e Jonathan Caicedo ha la meglio sulle pendenze del Vulcano che fa danni soprattutto per Simon Yates e Geraint Thomas. Il primo si stacca in salita e il secondo, dopo due cadute, non riesce nemmeno ad affrontare le pendenze. Finirà a circa 12’ dal vincitore, scortato dall’ex maglia rosa Ganna. Bene Nibali che ci prova in salita.

