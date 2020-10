Ciclismo

"Giro 360", tappa 4: Démare top, elicottero basso, borraccia a terra

Una tappa per velocisti con molti nomi eletti per la vittoria finale a Villafranca Tirrena. Non a caso solo il fotofinish ha deciso il Re della 4a tappa del giro d’Italia, Arnaud Démare che ha avuto la meglio su Peter Sagan (maglia ciclamino) e Davide Ballerini con Vendrame 4° e Viviani 5°. Tanta Italia in Top 10, bene in vista delle prossime tappe mentre il giovane Almeida tiene la Rosa.

00:05:33, 658 Visualizzazioni, 29 minuti fa