Ciclismo

"Giro 360", tappa 6: Démare meraviglia bis e ciclamino, e Sagan?

Ancora un bis al Giro d’Italia e questa volta la stoccata vincente è quella di Arnaud Démare. Non serve il colpo di reni perché il francese ne ha più di tutti e in volata batte Matthews e Felline. Nelle fasi finali si vede anche Vincenzo Nibali che testa la gamba in vista delle prossime settimane. Maglia rosa sempre per Almeida che cade ma arriva al traguardo mantenendo i distacchi.

00:06:11, 476 Visualizzazioni, 35 minuti fa