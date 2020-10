Ciclismo

"Giro 360", tappa 7: Brindisi per Arnaud Démare che cala il tris tra i ventagli

GIRO D'ITALIA - Arnaud Démare non si ferma più: dopo Villafranca Tirrena e Matera, si prende anche Brindisi su Sagan e Matthews. Tappa n° 7 velocissima, partita con i ventagli che hanno creato gruppetti di corridori costretti ad inseguire. Molte cadute anche in questa frazione nervosa così come frizzante è stato lo sprint vinto ancora dal francese che consolida la leadership della ciclamino.

