Ciclismo

"Giro 360", tappa 8: Scintille Nibali-Fuglsang, fagianata di Dowsett

Pronti via con la fuga che alla fine vedrà trionfare a Vieste vedrà Alex Dowsett dopo 7 anni di digiuno ma quello che è successo nel mezzo è il cuore dell’8a frazione del Giro. Scaramucce e dichiarazioni tra Vincenzo Nibali e Jakob Fuglsang ma anche tra Sagan e Démare. Scintille solo in telecamera perchè a Roccaraso saranno anche in strada.

