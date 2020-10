tra poco il report completo...

La sparata di Almeida: Nibali c'è! Rivivi l'arrivo

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. João Almeida 65h45'08'' 2. Wilco Kelderman +17'' 3. Jai Hindley +2'58'' 4. Tao Geoghegan Hart +2'59'' 5. Pello Bilbao +3'12'' 6. Rafal Majka +3'20'' 7. Vincenzo Nibali +3'31'' 8. Domenico Pozzovivo +3'52'' 9. Patrik Konrad +4'11'' 10. Fausto Masnada +4'24''

28 in fuga, 12 sono italiani

Si attende una grossa fuga e i primi a partire sono Giovanni Visconti e Ruben Guerreiro: i due duellanti per la classifica scalatori. A loro si uniscono altri 26 corridori, con Sagan e Ulissi che restano invece in gruppo. All'attacco ci vanno Bidard, Bouchard, Vendrame e Warbasse (AG2R), Bisolti e Cepeda (Androni Giocattoli), Boaro e Felline (Astana), Battaglin e Tratnik (Bahrain McLaren), Tonelli e Zana (Bardiani), Fabbro e Poljanski (Bora Hansgrohe), Malecki e Rosskopf (CCC), Whelan e Ruben Guerreiro (Education First), Oldani (Lotto Soudal), Rubio e Samitier (Movistar), O’Connor (NTT), Puccio e Swift (Ineos Grenadiers), Bernard (Trek Sagafredo), Valerio Conti (UAE Emirates), Rota e Visconti (Vini Zabù). Ruben Guerreiro passa per primo al GPM di 2a categoria, ma Visconti risponde presente scollinando per primi nei due GPM successivi. Dietro il gruppo lascia fare, con la Deceuninck Quick Step che fa un'andatura tranquilla.

Salto di catena per Guerreiro, Visconti in solitaria al GPM

Tratnik ha la meglio su O'Connor

Si entra nel circuito che porta a San Daniele del Friuli, con il triplo passaggio sul Monte di Ragogna. Al primo passaggio ci passa Ruben Guerreiro che questa volta anticipa da lontano Visconti, poi partono in contropiede Boaro e Tratnik. Lo sloveno della Bahrain McLaren sembra averne di più e, al secondo passaggio, se ne va in solitaria lasciando dietro anche Boaro: al suo inseguimento Bouchard, Malecki, Tonelli, Swift, O'Connor, Battaglin, mentre si staccano Valerio Conti, Fabbro, Visconti e Guerreiro. Sul terzo passaggio, grande azione di O'Connor che saluta gli altri della fuga e si riporta su Tratnik proprio all'altezza del GPM. Il corridore della NTT prova poi a staccarlo sul Muro di via Sottomonte (al 20%), ma lo sloveno tiene botta e riesce a partire in contropiede a 600 metri dall'arrivo. O'Connor si deve accontentare del 2° posto, Battaglin si piazza 3°.

Che forza Tratnik! O'Connor respinto: rivivi l'arrivo di San Daniele

Almeida lancia la sfida a Nibali e Kelderman

Il gruppo maglia rosa se la prende comoda fino al circuito, con il triplo passaggio al Monte di Ragogna. Proprio in prossimità delle salite, è la Sunweb a mettersi in testa. Risponde però presente la Deceuninck Quick Step con l'andatura sostenuta di Serry. Sembra che Almeida stia bene e proprio nel km finale il portoghese lancia l'attacco: guadagna 2'' su Kelderman, Hindley e Nibali. Niente di eccezionale, ma il portoghese dimostra di essersi ripreso grazie al giorno di riposo e lancia la sfida per le prossime, durissime, montagne.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Jan Tratnik 6h04'36'' 2. Ben O'Connor +7'' 3. Enrico Battaglin +1'14'' 4. Kamil Malecki +1'14'' 5. Ben Swift +1'14'' 6. Andrea Vendrame +1'21'' 7. Geoffrey Bouchard +1'21'' 8. Matteo Fabbro +1'25'' 9. Manuele Boaro +1'33'' 10. Alessandro Tonelli +1'37'' 28. João Almeida +12'54'' 29. Jai Hindley +12'56'' 30. Vincenzo Nibali +12'56'' 31. Tao Geoghegan Hart +12'56'' 34. Wilco Kelderman +12'56''

Vegni: "La Bolla del Giro funziona. Lo Stelvio si fa, l'Agnello non so"

