Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Anche Kelderman ha problemi con la mantellina: l'olandese la butta via

GIRO D'ITALIA - Momenti di tensione per Wilco Kelderman che, rimasto da solo sullo Stelvio, non è riuscito a sistemarsi bene la mantellina in discesa. L'olandese l'ha poi gettata via con molto nervosismo, rischiando di prendere molto freddo nella parte finale di tappa.

