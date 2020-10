Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Arriva il "Paradiso della Brugola": Magrini scherza su Pozzovivo

GIRO D'ITALIA - La cronometro poteva essere un ostacolo importante per Domenico Pozzovivo che, più o meno, è riuscito a difendersi. Ora è scivolato al 6° posto a 2'33'' da Almeida, ma ancora in piena lotta per salire sul podio di Milano.

