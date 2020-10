Brutte notizie per Vincenzo Nibali. Il capitano della Trek Segafredo ha perso una pedina importante per la terza settimana, con il ritiro dal Giro d'Italia di Giulio Ciccone. Il corridore abruzzese aveva dato una mano fino ad adesso, ma non era mai parso brillantissimo. Soprattutto se lo paragoniamo alla passata stagione quando Ciccone conquistò la maglia azzurra di miglior scalatore. Inevitabile, considerando che Ciccone è risultato positivo al Covid ad inizio settembre e si è perso ben due settimane di allenamento.