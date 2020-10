Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Caduta per Fiorelli e Gastauer si ritira

Prima del tratto in discesa, finiscono per terra Filippo Fiorelli e Ben Gastauer. Il corridore della Bardiani riparte, meno fortunato il lussemburghese che è costretto al ritiro per una sospetta frattura alla clavicola.

