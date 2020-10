Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Cadute anche per Brambilla e Carboni: per fortuna ripartono

GIRO D'ITALIA - Non c'è pace al Giro con altre cadute, questa volta tocca a Gianluca Brambilla e Giovanni Carboni. Entrambi, per fortuna, rientrano in gruppo.

00:02:24, 160 Visualizzazioni, un' ora fa