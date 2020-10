Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Cataldo: "I big si guarderanno, noi della Movistar punteremo sulla fuga"

GIRO D'ITALIA - Cataldo l'aveva detto prima della tappa, sarebbe stata una frazione per fuggitivi. Ed ecco che ce ne sono 14 in testa, della Movistar non c'è però Dario Cataldo e ci sono entrati Héctor Carretero e Albert Torres.

00:01:35, 5 Visualizzazioni, 31 minuti fa