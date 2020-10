L'esperto corridore siciliano ha rischiato nel tratto in discesa perché, a sorpresa, una chiave esagonale di ferro (lunga quasi 20 cm e dal diametro di 0,5 cm) ha trafitto il suo scarpino. Il tutto a circa 60 km/h, considerando che si era in discesa.

Posso dire che sono fortunato ad essere arrivato a Matera sulle mie gambe? Uno spavento che per fortuna è rimasto solo tale. A domani, sperando che la nuvola nera che vola sulla Vini Zabù Brado KTM venga spinta via dal vento. [Giovanni Visconti a fine tappa]

Per fortuna di Visconti, la chiave esagonale non in alcun modo toccato il suo piede. Insomma, non un inizio di Giro sfavillante per la squadra di Scinto tra cadute e infortuni considerando quanto è successo a Wackermann, van Empel e a Visconti.