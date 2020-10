Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Che sopresa sull'Etna! Vince Caicedo, niente da fare per Visconti

Partito in fuga nei primi km della tappa, Caicedo è riuscito ad arrivare in fondo da solo dopo aver schiantato anche Giovanni Visconti a 5 km dalla fine. È la prima vittoria per l'ecuadoriano in un Grande Giro dopo i successi 'casalinghi' nei campionati nazionali. Con questo successo Caicedo si porta anche al 2° posto della classifica generale.

