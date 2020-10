Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Ciccone: "Fuga? La salita fa male, sarò a disposizione di Nibali"

GIRO D'ITALIA - Ciccone in fuga visto che si va nel suo Abruzzo? No il corridore della Trek Segafredo sarà totalmente a disposizione del suo compagno di squadra Vincenzo Nibali in quella che potrà essere una tappa molto importante ai fini della classifica generale.

