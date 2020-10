Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Cioni: "Anche noi puntavamo su Puccio, Ganna ci ha stupito"

GIRO D'ITALIA - Anche il ds del Team Ineos Grenadiers è rimasto stupito della tenuta di Filippo Ganna in salita. Il corridore piemontese era andato in fuga per essere di supporto a Salvatore Puccio, ma poi ha fatto corsa a sé battendo gente di livello come Carretero e De Gendt.

