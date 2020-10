Si riuscirà a scalare il Colle dell'Agnello? È il grande quesito di questi giorni con gli organizzatori di RCS Sport già proiettati a sabato 24 ottobre quando ci sarà l'ultima tappa di montagna e la resa dei conti per gli uomini di classifica. Non è il GPM più 'alto' di questa edizione del Giro (la Cima Coppi sarà lo Stelvio), ma i 2744 metri di altitudine del Colle dell'Agnello possono rappresentare grandissime difficoltà dovesse nevicare.

Proprio in questi giorni sono state riaperte le strade del valico dopo 5 giorni di interruzione causa neve e da qui al 24 non è chiara la situazione che si potrà venire a creare. Non che gli organizzatori non fossero preparati a questa evenienza, siamo ad Ottobre, ma è comunque difficile dall'oggi al domani cambiare il percorso e mantenere comunque una corsa dura che si addica al profilo dell'ultima tappa di montagna di un Grande Giro.

Giro d'Italia Giro d'Italia 2020: ritiri, abbandoni e squalifiche 5 ORE FA

Il piano B: il Colle delle Finestre

Come anticipato dall'Eco del Chisone, il piano B di RCS è un transito dal Colle delle Finestre, reso celebre nel recente passato dall'epica rimonta di Chris Froome che nel 2018 ribaltò il Giro con un'azione da lontanissimo quando al britannico sembrava solo un sogno poter vincere quella maglia rosa. Passaggio sul Colle delle Finestre dunque prima dello sconfinamento in Francia sull'Izoard e il Monginevro?

Purtroppo sarà un piano che non vedrà la luce perché sono state le stesse amministrazioni locali a bocciare tale proposta non avendo il tempo materiale per sistemare lo sterrato sul percorso da qui al 24 ottobre.

Giro Classic: il momento del folle attacco di Froome. Il britannico stacca tutti a 80 km dall'arrivo

Giro Classic: l'arrivo di Froome a Bardonecchia. Il Giro 2018 è suo

Il piano C: circuito di Sestriere

Non dovesse esserci il passaggio sul Colle dell'Agnello, RCS starebbe pensando ad una Alba-Sestriere di 150 km. Nel finale si effettuerebbe un circuito con il GPM di Sestriere attraversato due volte, prima a 24,2 km dalla fine, poi discesa di Cesana Torinese e poi nuova ascesa per un totale di 149,9 km. Questo progetto darebbe comunque la possibilità ai corridori di “attraversare” quella zona, ma si cambierebbe in maniera totale la durezza della tappa.

In questo modo sarebbe una frazione di montagna con due GPM di 2a categoria. Un po' per poco per la resa dei conti tanto attesa. Ecco perché chi vuole vincere il Giro dovrà provarci prima e non aspettare per forza di cose le ultime settimane.

Vi ricordate della caduta di Kruijswijk nel 2016? Il momento clou del Giro e Nibali ne approfitta

Giro d'Italia Giro d'Italia 2020: tutte le tappe da Monreale a Milano IERI A 19:30