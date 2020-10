La tappa comincia, ma senza la solita bagarre per andare in fuga. Solo al km 20 parte il primo vero attacco, con 21 corridori al vento: troviamo Ballerini, Honoré e Serry (Deceuninck Quick Step), Gebreigzabhier e Sobrero (NTT), Bernard e Conci (Trek Segafredo), Démare e Guglielmi (Groupama-FDJ), Villella e Rubio (Movistar), Vendrame e Bouchard (AG2R), Kangert (Education First), McNulty (UAE Emirates), Holmes (Lotto Soudal), Tratnik (Bahrain McLaren), Fiorelli (Bardiani), Cimolai (Israel), Viviani (Cofidis) e Malecki (CCC). Ci sono quindi anche tanti velocisti per il traguardo volante di Saluzzo, visto che lo sprint non si è disputato ad Asti: a vincere è però sempre Démare - su Vendrame e Ballerini - che chiude la questione per la maglia ciclamino. Il gruppo è a 7 minuti con l'andatura dell'Astana, ma sulla prima salita comincia a lavorare la Ineos Grenadiers di Geoghegan Hart con il ritmo di Puccio e Ganna. Davanti è Fiorelli a prendersi il primo GPM, ma occhio all'attacco in contropiede di Ballerini che prende un certo margine in discesa.