È stata la sorpresa di questo inizio Giro d'Italia, ma già aveva fatto vedere qualcosa di interessante in stagione. Si era piazzato 2° al Giro dell'Emilia, ha vinto la classifica giovani del Tour de l'Ain, ha fatto 3° alla Vuelta a Burgos alle spalle di Evenepoel e Landa. La domanda da porre è sulla tenuta delle tre settimane, visto che il portoghese non ha mai gareggiato in una corsa a tappe superiore ai 10 giorni. Beh ha già trovato un primo successo. Dopo aver conquistato la maglia rosa sull'Etna (anche grazie alla crono iniziale di Palermo), avrebbe dovuto perdere la leadership a Roccaraso. É vero, è andato un po' in difficoltà nel finale, ma è riuscito a mantenere la rosa. Prima settimana da 10 per João Almeida. Nella seconda può puntare a tenerla ancora, visto la crono di Valdobbiadene, ma nella terza...

Altro giorno in maglia rosa per João Almeida: è il leader del Giro

2) Nibali ha tutto il tempo per vincere il Giro

L'obiettivo iniziale di Vincenzo Nibali a questo Giro d'Italia era di conquistare l'ennesimo podio in carriera nei Grandi Giri: il 12°. Il ritiro di Geraint Thomas e i problemi di Simon Yates hanno però mescolato le carte e le gerarchie. È proprio il siciliano, a questo punto, il favorito numero 1 per la maglia rosa anche se sull'ultima salita di Roccaraso non è stato brillantissimo. Ci sono degli avversari importanti, con squadre importanti. Ma, se si dovessero fare regolarmente le salite dell'ultima settimana, Nibali ha tutto il tempo per stracciare la concorrenza.

3) Kelderman e Fuglsang i veri avversari di Nibali

Come detto, alcuni dei favoriti sono già out: Geraint Thomas, Simon Yates, Vlasov... I veri avversari di Nibali per il trono restano Kelderman e Fuglsang. Il danese è comunque dietro in classifica generale nonostante sia parso molto più brillante a Roccaraso, ma resta un corridore di esperienza che conosce molto bene il suo rivale. Kelderman ha uno squadrone se consideriamo che sull'ultima salita aveva a disposizione 6 compagni su 7, con Matthews a fare l'andatura ai piedi di Roccaraso. Che l'australiano possa convertirsi nel van Aert (per Roglic) del Giro? La storia comunque ha bocciato finora Kelderman che ha raccolto al massimo un 4° posto alla Vuelta 2017 e un 7° posto proprio al Giro ma nel 2014. Che sia la volta buona?

4) Ganna corridore totale, ma non da classifica generale

Sono due i corridori che hanno vinto più di una tappa nella prima settimana. Démare ha fatto tris in volata e poi c'è Ganna che ha vinto una crono e una tappa in linea. La "doppietta" negli ultimi anni è riuscita solo a Duomulin (2017), Quintana (2014, una cronoscalata) e Nibali (2013, una cronoscalata). Vista la tenuta in salita di Ganna, che è arrivato con i migliori, parliamo sempre della prima settimana, è auspicabile vedere un futuro da classifica generale per l'italiano? È un tentativo che la Ineos può fare, come fu fatto a suo tempo per Bradley Wiggins. Ma se metti da una parte, togli dall'altra. Lo stesso Wiggins ha consigliato a Ganna di percorrere un'altra via. Quindi anche noi diciamo di no.

5) Démare vs Sagan: il francese è il super favorito per la ciclamino

Dopo aver fallito la conquista della maglia verde al Tour, Sagan è venuto al Giro per sbloccarsi in questo 2020 e vincere la maglia ciclamino. Ha trovato però pane per i suoi denti. Matthews doveva essere l'avversario disegnato, ma per ora c'è stato un Démare che ha monopolizzato le volate. 3 successi di tappa per il francese che ha battuto lo slovacco anche negli sprint intermedi. Sarà una bella sfida per la classifica a punti, ma per quanto visto finora sarà davvero difficile vedere lo slovacco sfilare la maglia ciclamino al corridore della Groupama-FDJ.

