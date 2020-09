La startlist provvisoria

Bahrain-McLaren

Giro d'Italia Giro d'Italia 2020: da Monreale a Milano, tutte le tappe in Diretta su Eurosport 1 e sul Player 18/09/2020 A 00:00

ancora da definire

Movistar

-Marc SOLER (Spagna)

-Juan Diego ALBA (Colombia)

-Davide VILLELLA (Italia)

-Carlos BETANCUR (Colombia)

Dopo il Tour de France dove ha lavorato per Enric Mas, Marc Soler sarà anche al Giro d'Italia. Ancora da definire però i reali obiettivi della squadra spagnola che vinse l'edizione dello scorso anno con Richard Carapaz.

Cofidis

-Fabio SABATINI (Italia)

-Elia VIVIANI (Italia)

Dopo una campagna poco redditizia al Tour de France, Elia Viviani ci riprova al Giro d'Italia. E questa volta avrà a disposizione il suo storico ultimo uomo Fabio Sabatini.

LEGGI ANCHE - Elia Viviani ci riprova al Giro: ci sarà anche il suo ultimo uomo Sabatini

Mitchelton-Scott

-Jack HAIG (Australia)

-Simon YATES (Gran Bretagna)

-Edoardo AFFINI (Italia)

-Brent BOOKWALTER (Stati Uniti)

-Lucas HAMILTON (Australia)

-Michael HEPBURN (Australia)

-Damien HOWSON (Australia)

-Christopher JUUL-JENSEN (Danimarca)

-Cameron MEYER (Australia)

-Nick SCHULTZ (Australia)

-Andrey ZEITS (Kazakistan)

Simon Yates il capitano della Mitchelton Scott al Giro d'Italia, con il britannico che andrà a caccia della corsa rosa che gli sfuggì nel 2018 e nel 2019. La fase di preparazione non è andata male al britannico, che ha vinto la Tirreno-Adriatico.

Deceuninck-Quick Step

-James KNOX (Gran Bretagna)

-Iljo KEISSE (Belgio)

-Rémi CAVAGNA (Francia)

-Pieter SERRY (Belgio)

-Fausto MASNADA (Italia)

-Davide BALLERINI (Italia)

Sarebbe dovuta essere la squadra di Remco Evenepoel ma, dopo il gravissimo infortunio del belga al Giro di Lombardia, sono da cambiare i piani della Deceuninck-Quick Step. Sul fronte italiani, la squadra belga ha perso anche Mattia Cattaneo a causa di una frattura ad una vertebra, ma 'manderà' in campo Masnada per le fughe e Davide Ballerini per le volate.

LEGGI ANCHE - Mattia Cattaneo si è fratturato una vertebra: circa due mesi di stop

Remco Evenepoel, la caduta è terribile: salto mortale e volo giù dal dirupo

Israel

-Hugo HOFSTETTER (Francia)

-Davide CIMOLAI (Italia)

-Guy SAGIV (Israele)

-Rudy BARBIER (Francia)

Ancora da definire la squadra israeliana: ci sarà sicuramente Davide Cimolai che, pilotato da Hofstetter, proverà un guizzo nelle volate.

Team Sunweb

-Jai HINDLEY (Australia)

-Chris HAMILTON (Australia)

-Casper PEDERSEN (Danimarca)

-Martijn TUSVELD (Paesi Bassi)

-Michael MATTHEWS (Australia)

-Sam OOMEN (Paesi Bassi)

-Wilco KELDERMAN (Paesi Bassi)

-Nico DENZ (Germania)

La Sunweb del Giro sembra molto più competitiva rispetto a quella del Tour, almeno per la classifica generale. Ci sarà Kelderman, aiutato dall'ottimo Oomen che è pronto al salto di qualità. Ci sarà anche Michael Matthews che potrà sfidare Sagan in ottica della classifica a punti per la maglia a ciclamino. Ma il bottino di vittorie sarà importante come al Tour? In Francia hanno vinto Kragh Andersen (due tappe) e Hirschi (una tappe e il premio di supercombattivo).

Bol e Pedersen: "Andiamo in fuga o no?". Che show di Magrini in telecronaca

NTT

-Victor CAMPENAERTS (Belgio)

-Matteo SOBRERO (Italia)

-Amanuel GHEBREIGZABHIER (Eritrea)

-Domenico POZZOVIVO (Italia)

Il belga amante delle crono è stato dirottato al Giro dove ci sarà anche l'azzurro Sobrero e lo scalatore Ghebreigzabhier. Farà il Giro anche Domenico Pozzovivo che al Tour non è andato oltre la prima settimana, a causa di una serie di acciacchi causati dalle cadute del primo giorno.

Jumbo-Visma (ufficiale)

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Christoph PFINGSTEN Germania 0 Jos VAN EMDEN Paesi Bassi 1 Tony MARTIN Germania 7 Steven KRUIJSWIJK Paesi Bassi 0 Koen BOUWMAN Paesi Bassi 0 Tobias FOSS Norvegia 0 Antwan TOLHOEK Paesi Bassi 0 Chris HARPER Australia 0

Kruijswijk ha saltato il Tour a causa di una caduta al Delfinato: sarà quindi lui il capitano al Giro d'Italia dove aveva sfiorato la vittoria nel 2016 prima del capitombolo dopo la salita del Colle dell'Agnello.

LEGGI ANCHE - Kruijswijk salta il Tour dopo la caduta al Delfinato: il corridore della Jumbo Visma sarà al Giro

Vi ricordate della caduta di Kruijswijk nel 2016? Il momento clou del Giro e Nibali ne approfitta

Lotto Soudal

-Carl Fredrik HAGEN (Norvegia)

-Caleb EWAN (Australia)

-Roger KLUGE (Germania)

-Jasper DE BUYST (Belgio)

-Matthew HOLMES (Gran Bretagna)

-Kobe GOOSSENS (Belgio)

-Stefano OLDANI (Italia)

-Adam HANSEN (Australia)

-Harm VANHOUCKE (Belgio)

Dopo il Tour, anche Caleb Ewan dovrebb unirsi alla pattuglia di velocisti del Giro d'Italia. Usiamo il condizionale perché è uscito molto affaticato dalla tre settimane francese. Occhio alla presenza di Hagen per la classifica generale.

CCC Team

-Alessandro DE MARCHI (Italia)

-Jakub MARECZKO (Italia)

-Patrick BEVIN (Nuova Zelanda)

-Josef CERNY (Repubblica Ceca)

Ancora da definire la CCC, se non che si punterà su Mareczko per le volate e su De Marchi per le fughe nelle tappe impegnative.

Bora Hansgrohe

-Peter SAGAN (Slovacchia)

-Rafal MAJKA (Polonia)

-Pawel POLJANSKI (Polonia)

-Patrick KONRAD (Austria)

-Cesare BENEDETTI (Italia)

-Maciej BODNAR (Polonia)

-Matteo FABBRO (Italia)

-Patrick GAMPER (Austria)

Majka cercherà il solito piazzamento in classifica generale, ma occhio a Konrad (7° al Giro 2018), Ci saranno anche Benedetti e Fabbro, ma soprattutto ci sarà Peter Sagan alla sua prima partecipazione al Giro d'Italia. Lo slovacco vuole subito dimenticare il Tour de France che lo ha visto raccogliere 0 vittorie e perdere la classifica per la maglia verde.

Impennate, autografi e scherzetti: Sagan, non vediamo l'ora di vederti al Giro 2020

Trek-Segafredo

-Vincenzo NIBALI (Italia)

-Julien BERNARD (Francia)

-Gianluca BRAMBILLA (Italia)

-Giulio CICCONE (Italia)

-Nicola CONCI (Italia)

-Koen DE KORT (Paesi Bassi)

-Jacopo MOSCA (Italia)

-Pieter WEENING (Paesi Bassi)

-Antonio NIBALI (Italia)

-Kenny ELISSONDE (Francia)

È la nuova squadra di Vincenzo Nibali che punta a conquistare il suo terzo Giro d'Italia in carriera. Ad aiutarlo in salita ci saranno Elissonde, Brambilla e Giulio Ciccone (vincitore della classifica scalatori dello scorso anno).

Astana

-Jakob FUGLSANG (Danimarca)

-Hugo HOULE (Canada)

-Alex ARANBURU (Spagna)

-Óscar RODRÍGUEZ (Spagna)

-Aleksandr VLASOV (Russia)

-Manuele BOARO (Italia)

-Fabio FELLINE (Italia)

-Miguel Ángel LÓPEZ (Colombia)

Squadra niente male, visto quello che hanno fatto vedere Fuglsang e Vlasov dal restart. Chi dei due farà il capitano? Ci sarà anche Miguel Ángel López, appena uscito dal Tour de France con la vittoria della tappa regina. Occhio poi ad Aranburu, specialista dei finali tortuosi.

AG2R

-Larry WARBASSE (Stati Uniti)

-Ben GASTAUER (Lussemburgo)

-Axel DOMONT (Francia)

-Andrea VENDRAME (Italia)

-Jaakko HÄNNINEN (Finlandia)

Squadra ancora da definire negli obiettivi per il Giro d'Italia. Ci sarà però il nostro Andrea Vendrame che andrà sicuramente a caccia di fughe.

UAE Emirates Team

-Fernando GAVIRIA (Colombia)

-Maximiliano RICHEZE (Argentina)

-Juan Sebastián MOLANO (Colombia)

-Brandon McNULTY (Stati Uniti)

-Joe DOMBROWSKI (Stati Uniti)

-Valerio CONTI (Italia)

-Diego ULISSI (Italia)

-Oliviero TROIA (Italia)

-Sergio HENAO (Colombia)

Valerio Conti, Oliviero Troia e Diego Ulissi a caccia di tappe, poi il solito Gaviria che - pilotato da Richeze - punterà a fare incetta di volate.

Team Ineos

-Filippo GANNA (Italia)

-Salvatore PUCCIO (Italia)

-Jhonatan NARVÁEZ (Ecuador)

-Eddie DUNBAR (Irlanda)

-Sebastián HENAO (Colombia)

-Iván Ramiro SOSA (Colombia)

-Andrey AMADOR (Costa Rica)

-Geraint THOMAS (Galles)

-Jonathan CASTROVIEJO (Spagna)

Nelle mire iniziali della Ineos, Richard Carapaz avrebbe dovuto fare il capitano per puntare al suo secondo Giro d'Italia consecutivo, ma l'ecuadoriano è stato dirottato al Tour. Il capitano al Giro sarà invece Geraint Thomas: arriverà anche Egan Bernal?

Education First

da definire

Groupama-FDJ

-Arnaud DÉMARE (Francia)

-Ramon SINKELDAM (Paesi Bassi)

Al Giro la squadra sarà tutta per Démare, visto che il francese non ha avuto spazio al Tour per la lotta alla classifica generale tentata da Thibaut Pinot. Anche Démare punterà alla maglia ciclamino e arriva al Giro forte delle sue 10 vittorie già conquistate nel 2020.

Androni Giocattoli-Sidermec

da definire

Bardiani-CSF-Faizanè

da definire

Vini Zabù-KTM

-Giovanni VISCONTI (Italia)

Giovanni Visconti sarà il capitano della squadra continental, anche se il siciliano non curerà la classifica generale. L'obiettivo sarà quello di vincere una tappa.

Tour de France Bernal, dal Tour al Giro d'Italia? Vegni lo invita per la Corsa Rosa 16/09/2020 A 22:00