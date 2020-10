A pochi giorni dall'inizio del Giro d'Italia, ecco tutti i convocati da parte delle 22 squadre iscritte. 176 corridori sulle strade del Bel Paese: chi succederà a Carapaz nell'albo d'oro?

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2020? Vincenzo Nibali Geraint Thomas Steven Kruijswijk Simon Yates Jakob Fuglsang Rafal Majka Wilco Kelderman

Giro d'Italia L'Albo d'oro del Giro: tutti i vincitori dal 1909 al 2019 UN' ORA FA

La startlist

AG2R La Mondiale

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri François Bidard Francia 0 Geoffrey Bouchard Francia 0 Tony Gallopin Francia 2 Ben Gastauer Lussemburgo 0 Jaakko Hänninen Finlandia 0 Aurélien Paret-Peintre Francia 0 Andrea Vendrame Italia 0 Larry Warbasse Stati Uniti 0

L'AG2R non ha l'uomo di classifica anche perché Gallopin proverà a conquistare un paio di tappe. Da segnalare la presenza anche di Geoffrey Bouchard che ha vinto la classifica scalatori della Vuelta. In strada anche il nostro Andrea Vendrame che potrebbe provare qualche fuga.

Cambia il leader nella classifica scalatori: Bouchard sorpassa Madrazo e si prende la maglia

Androni Giocattoli-Sidermec

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Mattia Bais Italia 0 Alessandro Bisolti Italia 0 Jefferson Cepeda Ecuador 0 Luca Chirico Italia 0 Simon Pellaud Svizzera 0 Simone Ravanelli Italia 0 Jhonathan Restrepo Colombia 0 Josip Rumac Croazia 0

Dopo la vittoria di tappa dello scorso anno di Fausto Masnada, la squadra di Savio vuole continuare a cogliere almeno un successo a stagione al Giro d'Italia. Come al solito ci sono tanti giovani di belle speranze, tra questi anche il campione nazionale croato Rumac e lo svizzero Simon Pellaud che ha fatto un grandissimo lavoro per Hirschi agli ultimi Campionati del mondo di Imola.

Che Italia a San Giovanni Rotondo! Rivivi la vittoria di Fausto Masnada su Valerio Conti

Astana

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Jakob Fuglsang Danimarca 1 Jonas Gregaard Danimarca 0 Manuele Boaro Italia 0 Fabio Felline Italia 0 Miguel Ángel López Colombia 3 Rodrigo Contreras Colombia 0 Óscar Rodríguez Spagna 1 Aleksandr Vlavov Russia 0

Tutti per Fuglsang che a questo Giro d'Italia ci crede per davvero. Avrà al suo fianco Manuele Boaro, Fabio Felline e, soprattutto, Miguel Ángel López che dopo il Tour de France si metterà a disposizione del danese per provare il grande colpo al Giro. Da segnalare la presenza del russo Vlasov, che nelle prossime stagioni sarà un uomo da seguire per i Grandi Giri. Squadra però decimata dal covid: escluso Aranburu che era risultato positivo, poi anche Yuriy Natarov e Vadim Pronskiy che avevano avuto stretti contatti con Zhandos Bizhigitov (anche lui positivo).

Fuglsang, un altro capolavoro! Trionfo in solitaria al Lombardia, è la sua seconda Monumento

Bahrain-McLaren

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Enrico Battaglin Italia 3 Yukiya Arashiro Giappone 0 Pello Bilbao Spagna 2 Eros Capecchi Italia 1 Domen Novak Slovenia 0 Mark Padun Ucraina 0 Hermann Pernsteiner Austria 0 Jan Tratnik Slovenia 0

Non ci saranno né Landa né Damiano Caruso dopo il Tour e la Bahrain McLaren non avrà l'uomo di classifica. C'è Eros Capecchi, ma soprattutto Enrico Battaglin che cercherà qualche fuga importante per provare a vincere una o più tappe.

LEGGI ANCHE - Damiano Caruso è stato il migliore degli italiani al Tour de France

Rivivi la splendida vittoria di Enrico Battaglin: che volata sulla salita di Santa Ninfa

Bardiani-CSF-Faizanè

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Giovanni Carboni Italia 0 Luca Covili Italia 0 Filippo Fiorelli Italia 0 Fabio Mazzucco Italia 0 Francesco Romano Italia 0 Alessandro Tonelli Italia 0 Filippo Zana Italia 0 Giovanni Lonardi Italia 0

Solita formazione giovane per la Bardiani che però proverà a fare classifica con Giovanni Carboni che, nella scorsa stagione, si era reso protagonista di qualche azione interessante.

Bora Hansgrohe

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Peter Sagan Slovacchia 16 Cesare Benedetti Italia 1 Maciej Bodnar Polonia 1 Matteo Fabbro Italia 0 Patrick Gamper Austria 0 Patrick Konrad Austria 0 Rafal Majka Polonia 4 Pawel Poljanski Polonia 0

Majka cercherà il solito piazzamento in classifica generale, ma occhio a Konrad (7° al Giro 2018), Ci saranno anche Benedetti e Fabbro, ma soprattutto spazio a Peter Sagan alla sua prima partecipazione al Giro d'Italia. Lo slovacco vuole subito dimenticare il Tour de France che lo ha visto raccogliere 0 vittorie e perdere la classifica per la maglia verde.

La volata alla moviola: Sagan spinge col gomito van Aert

CCC

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Ilnur Zakarin Russia 3 Josef Cerny Repubblica Ceca 0 Victor de la Parte Spagna 0 Kamil Malecki Polonia 0 Kamil Gradek Polonia 0 Pavel Kochetkov Russia 0 Joey Rosskopf Stati Uniti 0 Attila Valter Ungheria 0

Dopo un Tour da dimenticare (si era anche ritirato), Zakarin ci riprova al Giro d'Italia. Resta da capire se andrà a caccia di tappe o se proverà a fare classifica; il russo ha comunque conquistato due tappe del Giro in carriera. Non ci saranno invece Trentin, De Marchi e Van Avermaet che si dedicheranno alle Classiche.

Fuga e stoccata decisiva: Ilnur Zakarin è il Re di Ceresole, primo arrivo in salita del Giro

Cofidis

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Elia Viviani Italia 9 Simone Consonni Italia 0 Nicolas Edet Francia 0 Nathan Haas Australia 0 Jesper Hansen Danimarca 0 Mathias Le Turnier Francia 0 Stéphane Rossetto Francia 0 Marco Mathis Germania 0

Dopo una campagna poco redditizia al Tour de France, Elia Viviani ci riprova al Giro d'Italia. Lo sprinter veronese, però, non avrà ancora a disposizione Fabio Sabatini, colpito dal covid proprio negli ultimi giorni. Ci sarà comunque Simone Consonni a tirargli le volate.

Vince ancora Sam Bennett! Viviani è 5°: rivivi l'ultima volata del Tour

Deceuninck-Quick Step

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri João Almeida Portogallo 0 Davide Ballerini Italia 0 Álvaro José Hodeg Colombia 0 Mikkel Honoré Danimarca 0 Iljo Keisse Belgio 1 James Knox Gran Bretagna 0 Fausto Masnada Italia 1 Pieter Serry Belgio 0

Sarebbe dovuta essere la squadra di Remco Evenepoel, ma il belga ha già concluso la sua stagione dopo l'infortunio al Giro di Lombardia. Assente anche Mattia Cattaneo, anche lui reduce da un brutto infortunio. Ci si attende qualcosa da Keisse e Knox, mentre la Deceuninck ci proverà con Masnada nelle fughe e Davide Ballerini nelle volate.

Remco Evenepoel, la caduta è terribile: salto mortale e volo giù dal dirupo

Education First

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Sean Bennett Stati Uniti 0 Jonathan Caicedo Ecuador 0 Lawson Craddock Stati Uniti 0 Ruben Guerreiro Portogallo 0 Tanel Kangert Estonia 0 Simon Clarke Australia 2 Lachlan Morton Australia 0 James Whelan Australia 0

Questa volta non sarà la squadra dei colombiani, ma ci sarà Tanel Kangert a curare la classifica generale. Entreranno nelle fughe, a caccia di vittorie di tappa, Ruben Guerreiro e Simon Clarke.

Sul Massiccio centrale vince Daniel Martinez: Kamna ko. Rivivi l'arrivo

Groupama-FDJ

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Arnaud Démare Francia 3 Kilian Frankiny Svizzera 0 Jacopo Guarnieri Italia 0 Simon Guglielmi Francia 0 Ignatas Konovalovas Lituania 1 Miles Scotson Australia 0 Ramon Sinkeldam Paesi Bassi 0 Benjamin Thomas Francia 0

C'è Démare a caccia di vittorie di tappa e della maglia ciclamino dopo essere stato escluso dal Tour per favorire la classifica di Thibaut Pinot. Démare sarà come sempre pilotato dal suo ultimo uomo Jacopo Guarnieri. In corsa anche i cronoman Benjamin Thomas e Konovalovas (vincitore della crono di Roma al Giro 2009).

Niente da fare per Alaphilippe: show di Démare che è il nuovo campione francese

Israel

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Rudy Barbier Francia 0 Matthias Brändle Austria 0 Alexander Cataford Canada 0 Davide Cimolai Italia 0 Alex Dowsett Gran Bretagna 1 Daniel Navarro Spagna 1 Guy Sagiv Israele 0 Rick Zabel Germania 0

Sarà la squadra di Chris Froome nel 2021, ma bisognerà accontentarsi questa volta di Dani Navarro anche se lo spagnolo è da tempo che non cura la classifica generale. C'è Davide Cimolai per le volate, guidato da Rick Zabel.

LEGGI ANCHE - Froome lascia la Ineos: firma con la Israel per quattro anni

Chris Froome fischiato: dito medio al pubblico francese

Lotto Soudal

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Thomas De Gendt Belgio 4 Carl Fredrik Hagen Norvegia 0 Adam Hansen Australia 2 Harm Vanhoucke Belgio 0 Matthew Holmes Gran Bretagna 0 Stefano Oldani Italia 0 Jonathan Dibben Gran Bretagna 0 Sander Armée Belgio 1

Doveva essere la squadra di Caleb Ewan, ma l'australiano - vincitore di due tappe al Tour - ha chiuso la campagna francese in calando. Ci saranno comunque De Gendt e Armée a provare qualche fuga, oltre all'inossidabile Adam Hansen al suo 28° Grande Giro. La Lotto Soudal ha anche l'uomo di classifica, con Carl Fredrik Hagen che ha chiuso all'8° posto lo scorso anno alla Vuelta.

Sagan spinge van Aert in piena volata, vince Ewan: rivivi il pazzesco finale

Mitchelton Scott

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Simon Yates Gran Bretagna 7 Edoardo Affini Italia 0 Brent Bookwalter Stati Uniti 0 Jack Haig Australia 0 Lucas Hamilton Australia 0 Michael Hepburn Australia 0 Damien Howson Australia 0 Cameron Meyer Australia 0

Simon Yates è il capitano della Mitchelton Scott, con il britannico che andrà a caccia della Corsa Rosa che gli sfuggì nel 2018 e nel 2019. La fase di preparazione non è andata male al britannico, che ha vinto la Tirreno-Adriatico davanti a Geraint Thomas. Sarà accompagnato da Lucas Hamilton, Jack Haig e il nostro Edoardo Affini.

Assolo di Simon Yates a Sassotetto: è il leader, Nibali perde 4 minuti

Movistar

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Dario Cataldo Italia 2 Héctor Carretero Spagna 0 Antonio Pedrero Spagna 0 Einer Augusto Rubio Colombia 0 Sergio Samitier Spagna 0 Eduardo Sepúlveda Argentina 0 Albert Torres Spagna 0 Davide Villella Italia 0

Contrariamente a quanto visto al Tour, sarà difficile individuare un "uomo da classifica” all'interno della Movistar che è pur sempre la squadra che ha vinto il Giro dello scorso anno con Carapaz. Ci sarà comunque il nostro Dario Cataldo che proverà sicuramente a vincere almeno una tappa.

LEGGI ANCHE - La classifica a squadre del Tour de France: solita vittoria della Movistar

Cataldo è più veloce e batte Cattaneo a Como dopo la fuga, Nibali guadagna su Roglic

NTT

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Louis Meintjes Sudafrica 0 Victor Campenaerts Belgio 0 Amanuel Ghebreigzabhier Eritrea 0 Ben O'Connor Australia 0 Domenico Pozzovivo Italia 1 Matteo Sobrero Italia 0 Dylan Sunderland Australia 0 Danilo Wyss Svizzera 0

Pozzovivo ci riprova dopo lo sfortunato Tour de France, ma con lui ci sarà anche Meintjes, ormai ex promessa dei Grandi Giri. C'è interesse per l'azzurro Sobrero e lo scalatore Ghebreigzabhier e occhio a Campenaerts che vorrà portarsi a casa almeno una delle tre cronometro in programma.

"Campenaerts ma cosa fai?" Il belga rompe il cambio e se ne va a piedi

Ineos Grenadiers

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Geraint Thomas Gran Bretagna 3 Jonathan Castroviejo Spagna 0 Rohan Dennis Australia 4 Filippo Ganna Italia 0 Tao Geoghegan Hart Gran Bretagna 0 Jhonatan Narváez Eucador 0 Salvatore Puccio Italia 0 Ben Swift Gran Bretagna 0

Nelle mire iniziali della Ineos, Richard Carapaz avrebbe dovuto fare il capitano per puntare al secondo Giro d'Italia consecutivo, ma l'ecuadoriano è stato dirottato al Tour. Il capitano sarà invece Geraint Thomas che si è mostrato in eccellente forma sia alla Tirreno-Adriatico che ai Mondiali di Imola. Il gallese cerca il suo secondo Grande Giro in carriera dopo la vittoria del Tour nel 2018. Ad aiutarlo anche Filippo Ganna (il campione del mondo a crono) e Salvatore Puccio.

Jumbo Visma

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Steven Kurijswijk Paesi Bassi 0 Koen Bouwman Paesi Bassi 0 Tobias Foss Norvegia 0 Chris Harper Australia 0 Tony Martin Germania 7 Christoph Pfingsten Germania 0 Antwan Tolhoek Paesi Bassi 0 Jos van Emden Paesi Bassi 1

Kruijswijk ha saltato il Tour a causa di una caduta al Delfinato: sarà quindi lui il capitano al Giro d'Italia, dove aveva sfiorato la vittoria nel 2016 prima del capitombolo dopo la salita del Colle dell'Agnello. Una caduta che 'fa ancora male' e l'olandese vuole prendersi la sua rivincita. Intanto è cresciuto nei Grandi Giri, tanto da aver conquistato un gradino del podio al Tour 2019.

Sunweb

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Wilco Kelderman Paesi Bassi 0 Nico Denz Germania 0 Chad Haga Stati Uniti 1 Chris Hamilton Australia 0 Jai Hindley Australia 0 Michael Matthews Australia 8 Sam Oomen Paesi Bassi 0 Martijn Tusveld Paesi Bassi 0

La Sunweb del Giro sembra molto più competitiva rispetto a quella del Tour, almeno per quanto riguarda la classifica generale. Ci sarà Kelderman, aiutato dall'ottimo Oomen che è pronto al salto di qualità. Ci sarà anche Michael Matthews che potrà sfidare Sagan in ottica classifica a punti e maglia a ciclamino. Ma il bottino di vittorie degli olandesi sarà importante come al Tour? In Francia avevano vinto Kragh Andersen (due tappe) e Hirschi (una tappa e il premio di supercombattivo).

LEGGI ANCHE - Hirschi straccia tutti alla Freccia Vallone: anche Pogacar si arrende

Bol e Pedersen: "Andiamo in fuga o no?". Che show di Magrini in telecronaca

Trek Segafredo

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Vincenzo Nibali Italia 13 Julien Bernard Francia 0 Gianluca Brambilla Italia 2 Giulio Ciccone Italia 2 Nicola Conci Italia 0 Jacopo Mosca Italia 0 Antonio Nibali Italia 0 Pieter Weening Paesi Bassi 3

Vincenzo Nibali cerca il suo 7° podio al Giro d'Italia (sarebbe il 12° in carriera), ma l'incognita è la sua condizione fisica che sembra ancora distante da una potenziale maglia rosa. Nibali però ci ha abituato a grandi rimonte e proverà a conquistare il rosa grazie a gregari come Brambilla, Ciccone (vincitore della classifica scalatori dello scorso anno), Conci, Mosca e all'esperienza di Weening.

Giro Classic: Nibali vince a Bormio e riapre il Giro 2017, Quintana e Dumoulin in ritardo

UAE Emirates

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Diego Ulissi Italia 6 Mikkel Bjerg Danimarca 0 Valerio Conti Italia 1 Joe Dombrowski Stati Uniti 0 Fernando Gaviria Colombia 7 Brandon McNulty Stati Uniti 0 Juan Sebastián Molano Colombia 0 Maximiliano Richeze Argentina 2

Dopo aver vinto il Tour de France con Tadej Pogacar, l'UAE Emirates non avrà le stesse ambizioni al Giro d'Italia. Andrà comunque a caccia di tappe con Ulissi, Valerion Conti e, sorprattutto, con Gaviria lanciato dal suo solito ultimo uomo Richeze. Occhio anche al giovane McNulty che si testerà in un Grande Giro dopo il successo al Giro di Sicilia.

LEGGI ANCHE - Tutti i numeri e i record di Pogacar: un Tour che resterà nella storia

Il discorso di Pogacar sul podio di Parigi: "Sono qui grazie al duro lavoro"

Vini Zabù-KTM

Corridore Nazione Vittorie nei Grandi Giri Giovanni Visconti Italia 2 Simone Bevilacqua Italia 0 Marco Frapporti Italia 0 Lorenzo Rota Italia 0 Matteo Spreafico Italia 0 Etienne van Empel Paesi Bassi 0 Luca Wackermann Italia 0 Edoardo Zardini Italia 0

Giovanni Visconti sarà il capitano della squadra continental italiana, anche se il siciliano non curerà la classifica generale. L'obiettivo sarà quello di vincere qualche tappa, anche con gli altri protagonisti del team che hanno già esperienze importanti al Giro negli ultimi anni come Frapporti, Rota, Zardini e Wackermann.

L'attesa è finita! Dal 3 ottobre il Giro d'Italia su Eurosport

Giro d'Italia L'Etna sarà vietato ai tifosi del Giro d'Italia: la Prefettura chiude al pubblico 15/09/2020 A 13:13