Giro d'Italia 2020 - De Gendt e Rubio bisticciano e Ganna parte: il momento dell'attacco

GIRO D'ITALIA - Ecco l'esatto momento in cui è partito Filippo Ganna, sfruttando la litigata tra De Gendt e Rubio per capire chi dovesse fare l'andatura in salita. Ganna è andato su del suo passo ed è andato a vincere in solitaria a Camigliatello Silano.

