Thomas De Gendt ci ha provato, come al suo solito. Con il tentativo della 5a tappa del Giro d'Italia 2020, sono 56 le volte in cui il corridore belga è andato in fuga nei Grandi Giri. Il corridore della Lotto Soudal era partito ai piedi del Valico di Montescuro, il secondo GPM di 1a categoria di questo Giro, ed era riuscito a rientrare sulla testa della corsa. Peccato per lui che alla ruota si era incollato Rubio della Movistar. Tiri tu, tiro io, i due hanno bisticciato nei km finali della salita e a quel punto è partito in solitaria Ganna che è andato a conquistare la tappa.