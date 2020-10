Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Démare: "Super vincere al Giro. Tris a Brindisi? Siamo tranquilli"

Per ora è Arnaud Démare il corridore di riferimento per le volate al Giro d'Italia è entusiasta per l'ennesima vittoria in questa edizione. E domani ci sarà un'altra volata in quel di Brindisi.

00:01:21, 68 Visualizzazioni, un' ora fa