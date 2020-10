Dopo il record piazzato sullo Stelvio, Rohan Dennis ha fatto qualcosa di straordinario anche sul Sestriere, l'ultima salita di questo Giro d'Italia. Il cronoman dell'Ineos Grenadiers si è trasformato in uno dei migliori scalatori di questa edizione, con l'australiano che ha reso la vita difficile a tutti i big della classifica durante la 20a tappa. Via via si sono staccati tutti, già ai primi km del Sestriere; Nibali, Fuglsang, Pello Bilbao e Almeida compresi che hanno preferito andare del proprio passo per non finire subito fuori giri. Anche Kelderman ha lasciato il passo, sventolando a quel punto bandiera bianca per la questione maglia rosa.

In pratica sono rimasti gli stessi dello Stelvio: con Dennis c'erano infatti Geoghegan Hart e Hindley, con il britannico a chiedere - ad un certo punto - di schiacciare sul freno al proprio compagno di squadra. Tempo stratosferico quello di Dennis che ha completato i 6,5 km del Sestriere (7,5% di pendenza media) in 17'12'', ad una velocità media di 22,67 km/h. Il resto della truppa ci ha messo 17'48'' per fare lo stesso tragitto. Non tanto di più, ma c'è da considerare che il gruppo era composto da più unità, con i corridori a darsi qualche cambio: Almeida e Knox, Kelderman, Nibali, Bilbao, Pozzovivo e O'Connor e Attila Valter.

Corridore Tempo* Velocità media Rohan Dennis 17'12'' 22,67 km/h Tao Geoghegan Hart 17'12'' 22,67 km/h Jai Hindley 17'12'' 22,67 km/h João Almeida 17'48'' 21,91 km/h Wilco Kelderman 17'48'' 21,91 km/h Vincenzo Nibali 17'48'' 21,91 km/h Pello Bilbao 17'48'' 21,91 km/h Domenico Pozzovivo 17'48'' 21,91 km/h Attila Valter 17'48'' 21,91 km/h Ben O'Connor 17'48'' 21,91 km/h

La stessa salita è stata poi affrontata una seconda volta, fino al traguardo di Sestriere, che ha visto Geoghegan Hart trionfare su Hindley. Al secondo passaggio è sempre stato Dennis a fare l'andatura nel primo tratto, ma poi ci sono state le scaramucce tra Geoghegan Hart e Hindley, con l'australiano a piazzare tre scatti ma senza successo. I due ci hanno messo così 18'07'' con una velocità media di 21.53 km/h.

Chi ha fatto meglio, invece, è stato João Almeida che ci ha impiegato 17'14'', solo due secondi peggio della prima scalata di Dennis. Il portoghese ha fatto davvero una bella azione, coadiuvata comunque dai suoi compagni di squadra: c'era Knox con lui sulla prima salita, poi Ballerini e Serry che si erano sganciati dalla fuga sulla seconda. Almeida ha chiuso infatti al 4° posto e ha così provato a riaprire la corsa per il podio.

Corridore Tempo* Velocità media João Almeida 17'14'' 22,63 km/h Pello Bilbao 17'50'' 21,87 km/h Wilco Kelderman 17'50'' 21,67 km/h Attila Valter 18'00'' 21,53 km/h Tao Geoghegan Hart 18'07'' 21,53 km/h Jai Hindley 18'07'' 21,53 km/h Rohan Dennis 18'26'' 21,16 km/h

Grandi prestazioni, quindi, di Rohan Dennis (al primo passaggio) e di João Almeida (al secondo passaggio), ma il record di scalata del Sestriere appartiene sempre a Stefano Garzelli. Parliamo del versante di Cesana Torinese, considerando che nella tappa 20 del Giro 2020 il Sestriere era stato affrontato anche dal versante di Pragelato. Garzelli ci impiegò 17'05'' per completare i 6,5 km della salita (al 7,5% di pendenza media) durante la cronometro di Briançon-Sestriere del Giro 2000. La crono si chiudeva proprio con la scalata del Sestriere e grazie a quel tempaccio, Garzelli sfilò la maglia rosa a Francesco Casagrande, piazzandosi 3° in quella 20a tappa alle spalle di Jan Hruska e Andrea Noè. A vincere quel Giro fu proprio Garzelli che in quella edizione ebbe un gregario di lusso: Marco Pantani.

