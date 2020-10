Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Elia Viviani: "Non è una tappa per me, aspetto Brindisi"

Il corridore della Cofidis si toglie dalla lista dei favoriti per la tappa odierna. Troppo duro l'arrivo di Matera per un velocista puro. Ci sarà subito un'occasione in quel di Brindisi nella 7a frazione.

