Una buona notizia per Geraint Thomas dopo la giornata no sull'Etna, anche se questo non basta per garantire la sua presenza ai nastri di partenza della tappa Catania-Villafranco Tirrena, quarta frazione del Giro d'Italia 2020.

Il corridore gallese è stato sottoposto a raggi X dopo la sua caduta nella fase di trasferimento della tappa, quando era finito contro una borraccia caduta ad un altro corridore, rimediando una bruttissima contusione all'anca sinistra che l'ha condizionato per tutta la giornata. Thomas, non a caso, è giunto al traguardo con più di 12 minuti di ritardo dal vincitore Caicedo.

Geraint è caduto sul lato sinistro, quindi ha preso un colpo significativo alla parte posteriore dell'anca sinistra e ha rimediato alcune abrasioni sul braccio e sulla gamba sinistra. Le radiografie iniziali effettuate non hanno mostrato nessuna frattura, ma siamo in attesa di ulteriori conferme in mattinata. Lo tratteremo stasera, continueremo a monitorarlo e poi lo esamineremo di nuovo nel corso della mattina di martedì. [Phil Riley, medico Ineos Grenadiers]

Per fortuna nulla di rotto per Geraint Thomas, ma il fatto che debba rimanere 'in osservazione' rende difficoltosa la sua continuazione al Giro d'Italia, competizione che lo vedeva come il grande favorito per il successo finale.

La Ineos Grenadiers guarda avanti e spera ora di raccogliere dei successi di tappa, oltre alle cronometro che fanno gola sia al campione del mondo Ganna che all'ex campione del mondo Dennis.

È ancora lungo il Giro. Abbiamo Filippo Ganna e Rohan Dennis che hanno buone possibilità nelle prove a cronometro e abbiamo anche Castroviejo e Tao Geoghegan Hart che stanno andando bene. Stasera faremo il punto della situazione e analizzeremo il nostro approccio per il resto della gara. [Matteo Tosatto, ds Ineos Grenadiers]

