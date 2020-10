Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Fabbro: "Tappa di Asti? Noi abbiamo tirato per 70 km, gli altri..."

GIRO D'ITALIA - Matteo Fabbro spiega quelle che saranno le strategie della Bora Hansgrohe per la tappa di oggi con Konrad e Majka ancora in classifica. Il corridore italiano spiega anche quello che è successo ieri, quando la Bora si è rialzata senza andare a prendere la fuga: "Loro erano in 14, noi da soli...".

