Dopo il giorno di riposo abbiamo perso ben 14 corridori causa Covid . Michael Matthews e Steven Kruijswijk sono risultati positivi al ciclo di tamponi fatti tra la sera di domenica 11 ottobre e lunedì 12 durante il giorno di riposo. Ecco che si è ritirata in massa la Jumbo Visma di Kruijswijk e si è ritirata in massa anche la Mitchelton Scott che dopo aver perso Simon Yates ha visto 4 componenti del suo staff positivi .

Questa notizia è ormai di ieri, ma la novità è che Michael Matthews sarebbe poi risultato negativo ad un tampone effettuato martedì 13 . È un caso di falso positivo? Al momento non si può sapere perché il tampone svolto durante il giorno di riposo era un tampone PCR , quello classico per intenderci, mentre il tampone eseguito successivamente - e che ha dato esito negativo - era uno a reazione rapida . Da segnalare che il test PCR ha una affidabilità superiore al tampone rapido, anche se si sono verificati spesso e volentieri dei falsi positivi.

Ecco che, dopo il risultato di oggi arrivato alla Sunweb, Matthews si sottoporrà ad un nuovo tampone PCR nella giornata di giovedì 15. In caso di negatività sarebbe importantissimo: sia per rivedere Matthews in corsa (magari già alla Vuelta?) che mettere un punto di domanda sull'affidabilità dei tamponi. È sempre meglio un doppio tampone per verificare il falso positivo e il falso negativo.