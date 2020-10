Lo abbiamo detto, è stato spaziale. È vero, era il grande favorito per la crono Monreale-Palermo (15,1 km), portando sulle spalle la maglia di campione del mondo a cronometro, ma Filippo Ganna ha piazzato un altro record. Dopo quello di velocità media fatto segnare a San Benedetto del Tronto, nella crono della Tirreno-Adriatico, Ganna fa segnare il record di velocità anche per una tappa del Giro d'Italia .

Il corridore della Ineos ha completato i 15,1 km della crono in 15'24'' alla velocità media di 58,8 km/h, con punte a 102 km/h nel tratto in discesa dopo il GPM. Mai nessuno ci era riuscito in una tappa in linea o a crono nella storia del Giro, tranne nei prologhi (con chilometraggio più basso).