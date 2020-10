Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Filippo Ganna: "Che rivincita dopo il ritiro di Thomas"

GIRO D'ITALIA - Filippo Ganna si gode il suo successo a Camigliatello, una vittoria inaspettata quanto meritata visto che il corridore piemontese ha staccato gente come Carretero e De Gendt in salita. Un buon modo per ricominciare in casa Ineos dopo la perdita di Geraint Thomas che si è dovuto ritirare per una frattura al bacino.

00:01:41, 273 Visualizzazioni, un' ora fa