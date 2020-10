Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Filippo Ganna fa l'impresa, Magrini: "Mi fai piangere"

GIRO D'ITALIA - Che vittoria di Filippo Ganna che arriva in solitaria sul traguardo di Camigliatello Silano, staccando in salita gente come Carretero e De Gendt. Impazziscono di gioia Riccardo Magrini e Luca Gregorio.

