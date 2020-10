Ganna ci ha stupito. Era andato in fuga per aiutare Salvatore Puccio e invece ha staccato tutti in salita. E su quella salita c'era anche uno come De Gendt. [Cioni, ds Ineos]

Anche i tecnici della Ineos si chiedono quale potrà essere il futuro del 24enne della Verbania. Non è solo un cronoman o un gregario per la pianura, ma ha dimostrato di saper tenere su salite di media difficoltà e di andare molto forte. C'è un futuro da classifica per Filippo Ganna?

Gli inizi sulla pista

Filippo Ganna in questi anni è stato uno dei migliori della pattuglia azzurra nelle tante prove su pista. Se non il migliore in assoluto. Sarà proprio lui l'uomo di punta alle Olimpiadi di Tokyo 2021 per l'Italia, dopo quanto fatto vedere nelle ultime tre stagioni. Ha vinto l'oro ai Mondiali di Berlino nell'inseguimento individuale con tanto di record del mondo (4'01"934).

Non roba da poco, considerando che era stato campione del mondo già a Pruszkow 2019 e ad Apeldoorn 2018 per uno storico tris consecutivo, riuscito nella storia dei Mondiali solo a Guido Messina e Roger Rivière. Non solo, Ganna fece argento nel 2017 e oro a Londra nel 2016 per un totale di 4 titoli mondiali, cosa riuscita solo al britannico Hugh Porter. Non contiamo poi tutte le medaglie nell'inseguimento a squadre che fanno di Ganna una locomotiva imprendibile. Ecco spiegate le sue qualità a cronometro per le prove su strada.

La bocciatura alla UAE Emirates

Ganna è (per adesso) una storia di successo, ma non è andata sempre bene al corridore piemontese. Dopo uno stage alla Lampre e un anno alla Colpack, fece il grande passo alla UAE Emirates. Ganna però non riusciva a tenere il passo del doppio impegno pista+strada: facendo cose eccelse in pista, ma stentando su strada. Raccolse molto poco nel 2017 e nel 2018 e a fine di quella stagione, la squadra di Saronni decise di salutarlo. Ganna trovò subito squadra, firmando per la Sky che i corridori abili su pista li ha sempre guardati con grande attenzione (Wiggins, Thomas, Cavendish ecc). Il resto è storia, ma resta quella clamorosa bocciatura.

I risultati raggiunti nell'attività su strada non sono stati per nulla convincenti. E negli avvenimenti importanti non riesce a far vedere le potenzialità che ha e nel ciclismo ci vuole concretezza. [Saronni nel giustificare la mancata convocazione alla Vuelta di Ganna nel 2018]

Ganna sarà il nuovo Wiggins o il nuovo Cancellara?

Chi meglio del Team Ineos (ex Team Sky) per trasformare un corridore? Il recente successo di Filippo Ganna fa venire tanti interrogativi nella testa dei tecnici britannici che ora riflettono sulle reali potenzialità del corridore piemontese. E se Ganna diventasse un uomo da classifica? Difficile farlo adesso, considerando il suo peso. Difficile fare wattaggio in salita quando sei un 1,95 cm x 79 kg, soprattutto se paragonato ai 'piccolini' da classifica. L'operazione che si deve fare è una trasformazione alla Wiggins che per competere nei Grandi Giri arrivò a perdere circa 10 kg di massa magra per aumentare le sue performance in salita. Il risultato? Dal 123° posto al Tour 2006 e dal 134° posto al Giro 2008, Wiggins si piazzò 4° al Tour 2009 alle spalle di Contador, Andy Schleck e Armstrong (poi squalificato). Nel 2011 sfiorò la vittoria alla Vuelta, nel 2012 invece vinse il Tour davanti a Froome e a Nibali. Una trasformazione che non tutti vogliono fare, anche per i sacrifici che sei costretto a compiere. Una trasformazione che non ha voluto fare - per esempio - Tom Dumoulin, che non era disposto a perdere massa per evitare di perdere potenza nelle crono.

E se Filippo Ganna si trasformasse nel nuovo Cancellara? Il corridore della Ineos è molto più vicino alle caratteristiche dello svizzero piuttosto che del britannico. Capace di spingere lunghi rapporti, è il corridore ideale nelle crono (già campione del Mondo ad Imola) o nelle Classiche dove devi fare velocità per inseguire o per provare a staccare la concorrenza in percorsi particolari. Liegi, Parig-Roubaix, Mondiali in linea, questo potrebbe essere il 'pane' dei prossimi anni per Pippo. È un qualcosa si è già intravisto. Non solo la tappa con arrivo a Camigliatello Silano, ma ricordiamo che Ganna ha vinto anche una Parigi-Roubaix da dilettante (2016).

