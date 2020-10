Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Filippo Ganna vince anche in salita! Rivivi il suo arrivo

Cronoman? Non solo! Filippo Ganna concede il bis e a va vincere, in solitaria, a Camigliatello Silano dopo una fuga incredibile in cui era entrato insieme al suo compagno di squadra Puccio.

