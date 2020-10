Il 21enne di Vicenza, professionista dal 2020, è entrato nella fuga con degli obiettivi specifici. Mettersi in mostra e ricordare il nonno appena scomparso e che non ha potuto salutare proprio perché si trovava nelle strade del Giro. Questo è stato il miglior modo per salutarlo...

Ho 21 anni, sono al mio primo Giro ed è già bellissimo esserci, poter accumulare esperienza preziosa e crescere come corridore. Per cui sono già soddisfatto di questa azione. Sicuramente mi piacerebbe riprovarci e magari azzeccare la fuga che arriverà fino al traguardo per potermi giocare le mie chance. Prima rifiaterò e lavorerò per i miei compagni a cominciare da domani per sostenere il nostro velocista Giovanni Lonardi. Ma oggi è stata comunque una giornata importante che voglio dedicare a mio nonno, purtroppo venuto a mancare proprio in questi giorni mentre io mi trovo al Giro. Questa mia azione era anche per lui. [Filippo Zana a fine tappa]