Fuglsang non ha preso benissimo l'attacco subito da parte di Vincenzo Nibali, in discesa, nell'ultima tappa con arrivo a Vieste. Il siciliano aveva fatto tirare la propria Trek Segafredo nel tratto in discesa e ha continuato ad andare nonostante una foratura precedente di Fuglsang che si è ritrovato in un battibaleno ad essere a un minuto dal gruppo.

Il corridore dell'Astana è riuscito a rientrare grazie all'aiuto di Fabio Felline e al cambio di guardia in testa al gruppo, con la Deceuninck Quick Step di Almeida che ha preso il posto della Trek dopo la discesa. Sospiro di sollievo per Fuglsang, ma sono state diverse le energie spese per l'inseguimento. E Fuglsang, ora, manda un avviso a Nibali per le prossime tappe...

Quando ho forato in discesa, la Trek Segafredo si è messa davanti a guidare il gruppo. E così hanno preso vantaggio. C'è una regola non scritta, non ti metti a tirare quando qualcuno ha dei problemi improvvisi. Non è giusto trarre vantaggio da queste situazioni. Ho parlato con Warbasse (AG2R) e mi ha detto che se fosse stato dell'Astana non avrebbe visto di buon occhio quanto fatto dalla Trek. Anche Rohan Dennis (Ineos) ha pensato che fosse strano quel movimento in discesa da parte della squadra di Nibali. [Jakob Fuglsang a bt.dk dopo la tappa di Vieste]

Il momento in cui Nibali ha staccato Fuglsang dopo la foratura

Ho parlato con Nibali?

Quando sono rientrato in gruppo l'ho superato e gli ho detto che avrebbe fatto meglio a stare attento la prossima volta che si sarebbe fermato a fare pipì. La Trek ha recuperato ben due minuti in discesa, sono andati a tutto gas. Una volta che il Giro sarà finito, non credo che Astana e Trek Segafredo saranno migliori amici. Ma fa parte del gioco. La stampa ha iniziato a scrivere del mio rapporto con Nibali. Io non ho problemi con lui, e lui ha mostrato sicuramente un po' più di me in carriera. Ma stiamo lottando entrambi per vincere una delle più grandi gare ciclistiche del mondo

Insomma, già oggi ci sarà spazio per duellare e mostrare - sul campo - chi è più forte. Anzi, il Giro è ancora lunghissimo visto che le montagne vere devono ancora arrivare.

