Diversi tentativi di fuga nella prima fase di corsa con tanti attacchi, tra questi c'è anche il solito Thomas De Gendt. Ci prova anche Sagan per i punti della maglia ciclamino, alla fine prendono invece un certo margine il duo della Ineos Filippo Ganna-Salvatore Puccio. Si uniscono a loro anche Restrepo (Androni Giocattoli), Hagen (Lotto Soudal), Zardini (Vini Zabù-KTM), Tratnik (Bahrain McLaren), Carretero (Movistar) e Valerio Conti (UAE Emirates). Gli 8 superano anche i 5 minuti di vantaggio con il gruppo guidato dalla Deceuninck Quick Step di João Almeida. Restrepo si prende il traguardo volante di Catanzaro, mentre Edoardo Zardini si prende i due GPM di 3a categoria issandosi al 2° posto della classifica scalatori.

Sul Rogliano (non classificato come GPM) si cominciano a staccare i velocisti sulla spinta di Deceuninck Quick Step e Jumbo Visma, mentre si ritira Weening dopo l'incidente della borraccia di ieri. Si arriva sul Valico di Montescuro e Carretero prova una fiammata in testa e Restrepo e Hagen perdono subito contatto. Il gruppo comincia la salita con poco più di 2 minuti di ritardo e il primo a rompere gli indugi è il solito De Gendt, seguito da Rubio della Movistar. Dietro la Sunweb di Kelderman prova a fare l'andatura, ma viene subito sostituita dalla Trek Segafredo di Vincenzo Nibali con l'andatura di Ciccone.