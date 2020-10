Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Ganna in lacrime: "Ho vinto? È più importante la rosa di Geoghegan Hart"

GIRO D'ITALIA - Filippo Ganna commosso una volta finita la cronometro, non per la vittoria della sua 4a tappa personale in questa edizione ma per il successo in classifica generale del suo compagno di squadra.

00:01:24, 153 Visualizzazioni, un' ora fa