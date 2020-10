Una grande gioia. Filippo Ganna, a sorpresa, ha conquistato la tappa con arrivo a Camigliatello Silano, in quello che è il suo primo successo in una tappa in linea su strada. Finora, nel ciclismo su strada, aveva vinto 7 corse da professionista, ma tutte a cronometro. Ma il campione del Mondo a crono ha stupito ancora, vincendo in solitaria dopo un attacco in salita.

Questa la reazione del Team Ineos Grenadiers che ha reagito subito dopo la perdita di Geraint Thomas - il grande favorito per la vittoria di questo Giro d'Italia - a causa della frattura del bacino nella tappa dell'Etna. Ganna, nel post gara, ha spiegato quella che è stata la sua strategia. E, soprattutto, l'influenza dello stesso Thomas...

Non dovevo nemmeno andare in fuga, ma fare da supporto a Salvatore Puccio per aiutarlo a partire. Dopo tre o quattro scatti a 40 km gli ho detto ‘mettiti a ruota’. Bella soddisfazione per la squadra, abbiamo riscattato la perdita di Geraint Thomas. [Filippo Ganna a fine tappa]

Se mi ha detto qualcosa? Ieri mi ha detto di andare in fuga. Anche se è a casa, non posso non eseguire gli ordini del mio capitano. Ho fatto una cronometro nel finale? Era l’unica cosa che potevo fare. Mi scattavano in faccia, ma non potevo riattaccare, non sono uno scalatore. Ho mantenuto la calma e il mio passo, poi sono andato via e ho retto fino alla fine

Filippo Ganna è anche il primo corridore italiano a vincere una cronometro e una tappa in linea nella stessa edizione del Giro. L'ultimo a farcela era stato Vincenzo Nibali nell'edizione del 2013: da allora ci sono poi riusciti Nairo Quintana (2014) e Tom Dumoulin (2017).

