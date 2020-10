Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Ganna: "Sagan mi ha fatto morire in salita. Complimenti a lui"

GIRO D'ITALIA - Il corridore della Ineos Grenadiers è andato ancora in fuga cercando la terza vittoria di tappa in questa edizione, ma questa volta Ganna ha trovato un grande Peter Sagan che non ha dato spazio a nessuno.

