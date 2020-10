Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Gaviria: "Abbiamo cambiato strategia, Bjerg lo utilizzeremo alla fine"

GIRO D'ITALIA - Come si fa a battere Démare? L'UAE Emirates cambia strategia per i finali con Bjerg che verrà utilizzato solo negli ultimi 4-5 km per trenare il gruppo e mettere in difficoltà la Groupama-FDJ. Richeze resta comunque l'ultimo uomo.

