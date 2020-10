Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Gaviria: "Si può battere Démare? È difficile, ma si può battere"

Il velocista della UAE Emirates è convinto che si possa battere questo Démare, autore di tre vittorie su tre in volata in questo inizio di Giro. Servirà però un'altra strategia per mettere in difficoltà la Groupama-FDJ.

